  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

يمينا: سنعارض سنّ قانون يمنع من تقدم ضده لوائح اتهام تشكيل حكومة

الخميس 22 أبريل 2021 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
يمينا: سنعارض سنّ قانون يمنع من تقدم ضده لوائح اتهام تشكيل حكومة



القدس المحتلة /سما/

قال مسؤولون كبار في حزب "يمينا"، اليوم الخميس، إنهم لن يسمحوا للمعسكر المناوئ لبنيامين نتنياهو من سن قانون يمنع من تقدم ضده لوائح اتهام من تشكيل حكومة في المستقبل.
 
ووفقًا لموقع القناة العبرية السابعة، فقد اعتبر المسؤولون، أن هذا القانون "شخصي" بمعنى أنه يستهدف شخصًا بعينه.
 
ومساء الأربعاء، قال رئيس حزب يمينا، عضو الكنيست نفتالي بينيت، إنه إذا لم يتم تشكيل حكومة يمينية، فإنه سيعمل على تشكيل ما أسماه "حكومة وحدة" مع اليسار.

وردّ نتنياهو، على نفتالي بينيت، قائلاً إن كل ما قام به بينيت كان مطالبته برئاسة الحكومة بالتناوب، داعيًا إياه لدعم اقتراح الانتخابات المباشرة لرئاسة الحكومة بدلًا من إقامة حكومة مع لبيد.

 وتابع نتنياهو مهاجمًا "خلافًا لادعاءات نفتالي، هو يعمل كل شيء لمنع إقامة حكومة يمين"، متوجهًا إليه: "أنت مستعد للقيام بكل شيء من أجل أن تكون رئيسًا للحكومة مع سبعة مقاعد".

 وأضاف "حكومة وحدة قومية هي كلمات منمقة لائتلاف يضم 50 نائبًا من اليسار واليسار الصهيوني، هذه بصقة في وجه الديمقراطية وخلافًا لوعوداتك الانتخابية". وأشار "أنت لم تتفاوض معنا، إنك تماطل في الوقت، وقد أبرمت بالفعل صفقة مع لبيد".

#حزب يمينا #بنيامين نتنياهو #تشكيل حكومة اسرائيلية #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

خوف حتى الموت..تفاصيل الانفجار قرب مفاعل ديمونا (فيديو)

دول عربية ستساعد في إنجازها... الجيش الأمريكي يكشف عن خطة دقيقة يجهزها مع إسرائيل!

مصادر إسرائيلية وفلسطينية: أبو مازن قد يعلن تأجيل الانتخابات خلال الأيام القليلة القادمة

المشاهد الأولى للانفجار الذي سببه الصاروخ السوري قرب مفاعل ديمونا الإسرائيلي.. فيديو

حقيقة انفجار أحد مصانع الصواريخ في إسرائيل أمس

جريمة تهزّ الكويت: خطفها أمام المارة وقتلها انتقامًا ! (فيديو)

رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد استقلال دوشنبه بث مباشر - GSA live السعودية الرياضية

الأخبار الرئيسية

حماس تحذّر من "المجهول" في حال تأجيل الانتخابات الفلسطينية

رئيس الوزراء: مصممون على إجراء الانتخابات باعتبارها مصلحة فلسطينية عليا

وزيرة الصحة: 19 وفاة و1652 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2360 حالة تعافٍ

o

المشاهد الأولى للانفجار الذي سببه الصاروخ السوري قرب مفاعل ديمونا الإسرائيلي.. فيديو

صحيفة: الرئيس عباس يبحث عن مخرج آمن لتأجيل الانتخابات وقادة بفتح يخشون سيناريو أسوأ

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية