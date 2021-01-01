يمينا: سنعارض سنّ قانون يمنع من تقدم ضده لوائح اتهام تشكيل حكومة

القدس المحتلة /سما/

قال مسؤولون كبار في حزب "يمينا"، اليوم الخميس، إنهم لن يسمحوا للمعسكر المناوئ لبنيامين نتنياهو من سن قانون يمنع من تقدم ضده لوائح اتهام من تشكيل حكومة في المستقبل.



ووفقًا لموقع القناة العبرية السابعة، فقد اعتبر المسؤولون، أن هذا القانون "شخصي" بمعنى أنه يستهدف شخصًا بعينه.



ومساء الأربعاء، قال رئيس حزب يمينا، عضو الكنيست نفتالي بينيت، إنه إذا لم يتم تشكيل حكومة يمينية، فإنه سيعمل على تشكيل ما أسماه "حكومة وحدة" مع اليسار.

وردّ نتنياهو، على نفتالي بينيت، قائلاً إن كل ما قام به بينيت كان مطالبته برئاسة الحكومة بالتناوب، داعيًا إياه لدعم اقتراح الانتخابات المباشرة لرئاسة الحكومة بدلًا من إقامة حكومة مع لبيد.

وتابع نتنياهو مهاجمًا "خلافًا لادعاءات نفتالي، هو يعمل كل شيء لمنع إقامة حكومة يمين"، متوجهًا إليه: "أنت مستعد للقيام بكل شيء من أجل أن تكون رئيسًا للحكومة مع سبعة مقاعد".

وأضاف "حكومة وحدة قومية هي كلمات منمقة لائتلاف يضم 50 نائبًا من اليسار واليسار الصهيوني، هذه بصقة في وجه الديمقراطية وخلافًا لوعوداتك الانتخابية". وأشار "أنت لم تتفاوض معنا، إنك تماطل في الوقت، وقد أبرمت بالفعل صفقة مع لبيد".