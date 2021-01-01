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رئيس الوزراء: مصممون على إجراء الانتخابات باعتبارها مصلحة فلسطينية عليا

الخميس 22 أبريل 2021 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء: مصممون على إجراء الانتخابات باعتبارها مصلحة فلسطينية عليا



رام الله /سما/

 طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، بريطانيا بالضغط على إسرائيل لتمكيننا من إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس، أسوة بباقي المدن والمحافظات بالترشح والانتخاب، والسماح بوصول المراقبين الدوليين للأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك خلال استقباله وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل غوف، في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الخميس، بحضور القنصل العام البريطاني فيليب هول والوفد المرافق له.

وقال رئيس الوزراء إن إجراء الانتخابات بالقدس ضرورة وطنية وسياسية، والأمر لا يتعلق بعدد الناخبين وحقهم بالمشاركة وحسب، بل بالاعتراف الإسرائيلي أن القدس والمقدسيين ضمن النسيج السياسي والوطني الفلسطيني، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة التي تسمح للمقدسيين بالانتخاب والترشح ضمن مدينتهم ومحافظتهم.

وجدد اشتية تأكيده على تصميم القيادة إجراء الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية، باعتبارها مصلحة فلسطينية عليا، من أجل تجديد الديمقراطية في المؤسسات لمواجهة التحديات السياسية.

واستعرض رئيس الوزراء آخر التطورات السياسية والاقتصادية، مرحبا بأي جهد دولي يهدف الى إعادة إحياء العملية السياسية، وتوسيع إطار الرباعية الدولية، للوصول إلى حل سلام عادل وشامل للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وثمن اشتية موقف بريطانيا من محكمة الجنائية الدولية واحترامها لاستقلاليتها، مشددا على أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان في فلسطين ولذلك يجب محاسبتها، وعدم التعامل معها وكأنها فوق القانون.

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