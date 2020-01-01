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جاريث بيل ينتقد طريقة لعب مورينيو بعد إقالته من تدريب توتنهام

الخميس 22 أبريل 2021 02:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
جاريث بيل ينتقد طريقة لعب مورينيو بعد إقالته من تدريب توتنهام



وكالات / سما /

انتقد الويلزي جاريث بيل نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي طريقة وأسلوب لعب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب السبيرز السابق، مؤكداً بأن الفريق يحتاج للعب بطريقة هجومية أكثر.

وأعلن نادي توتنهام هوتسبير منذ عدة أيام إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو من مسؤولية تدريب الفريق بعد سوء نتائج السبيرز في الفترة الأخيرة.

ووقع الاختيار على ريان مايسون لاعب السبيرز السابق الذي اعتزل في سن مبكرة بسبب إصابته الشهيرة في الرأس ليكون مدرب الفريق خلفاً لجوزيه مورينيو حتى نهاية الموسم.

ولم يحظى جاريث بيل بالفرصة الذي أتى توتنهام للحصول عليها، بمشاركته فقط في 28 مباراة، وتسجيله 11 هدفاً، وصناعة ثلاثة آخرين.

 

وأشارت التقارير الصحفية بأن جوزيه مورينيو لم يكن يرغب في التعاقد مع جاريث بيل، ويبدو أن الويلزي رغب في الرد على هذه التقارير.

وتحدث جاريث بيل حسب شبكة “سكاي سبورتس” بعد تألقه في مباراة توتنهام هوتسبير أمام ساوثهامبتون والتي انتهت بفوز السبيرز بهدفين لهدف قائلاً “نحتاج إلى أن نلعب بشكلٍ هجومي أكثر”.

وأضاف “علينا أن نرفع من نسق المباراة أكثر، وأن نخلق فرصاً أكبر أمام المرمى، وهذا ما يحتاجه الفريق في الفترة المقبلة”.

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