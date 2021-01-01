العسل أفضل من الأدوية بعلاج بعض الأمراض

وكالات / سما /

يعتبر العسل من أفضل أشكال السكريات فهو يحتوي على عناصر مهمّة للجسم كالحديد واليود ويتحوّل بسهولة الى طاقة في الجسم. فإنّ ما يتراوح بين 30 و50 غراماً منه، يكفي لتغطية إحتياجات الجسم الضرورية يومياً.

وبحسب الدراسات الحديثة، يعتبر العسل من أفضل العلاجات للتخلص من مشكلة ​السعال​، حيث يُمكن إضافة ملعقة كبيرة منه مع الشاي، كما يشكل طبقة حماية على الأغشية المخاطية، بحسب ما أثبتت الدراسات الحديثة صحة هذا الاعتقاد.

ومن فوائد العسل الصحية أيضاً أنه يصنّف قاتلاً للبكتيريا والفيروسات إذ يحتوي على مواد تتمكن من قتل البكتيريا والفطريات والفيروسات من الجسم. وتمتد منافع العسل لتطال المشاكل الجلدية، إذ يعتبر مفيداً لعلاج الحروق.

يحتوي العسل على 80% من السكريات و20% من الماء وقد بيّنت التجارب أنه قادر على القضاء على بعض الأمراض بشكل يفوق بعض الأدوية.