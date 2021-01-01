أهمّ النصائح لعلاج مشكلة جفاف الجلد عند الأطفال!

وكالات / سما /

تُعرف بشرة الأطفال بنعومتها ونضارتها ،ولكنّ في بعض الأحيان قد تتعرّض للجفاف لأسبابٍ مُختلفةٍ كما ذكر موقع babycenter وهي:

أولاً التعرّض للهواء البارد والجاف.

ثانياً التدفئة في الأماكن المُغلقة والتي يُمكن أن تسببجفاف الجلد في فصل الشتاء.

ثالثاً التعرّض لأشعة الشمس الضارّة.

اما...ولتفادي مُشكلة جفاف الجلد عند الأطفال، فنُقدّم لكِ أبرز ال​نصائح​:

أولاً تجنّبي الصابون على بشرة الطفل واستبدليه بـِ صابون خال من العطور.

ثانياً استخدمي الزيوت الطبيعية والكريمات المرطبة والآمنة على بشرة طلفلك بعد الاستحمام مُباشرة.

ثالثاً جففي بشرة الطفل جيداً بعد الاستحمام.

رابعًا بعد حمام السباحة إغسلي بشرة طفلك جيداً حتى لا تجف بسبب الكلور والأملاح الموجودة في حمام السباحة.