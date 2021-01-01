  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزيرة الصحة تطالب الأطباء بالعودة إلى أماكن عملهم لخدمة المواطنين

الخميس 22 أبريل 2021 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة تطالب الأطباء بالعودة إلى أماكن عملهم لخدمة المواطنين



رام الله / سما /

طالبت وزيرة الصحة مي الكيلة، الأطباء بالعودة الفورية إلى أماكن عملهم لخدمة المرضى والمواطنين، في هذه الظروف الوبائية التي تمر بها فلسطين.

وأشارت الوزيرة في بيان لها، اليوم الخميس، أن محكمة النقض أكدت قراريها السابقين بوقف إضراب الأطباء، مشيرة إلى ان أخبارا غير دقيقة نشرت يوم أمس حول رد المحكمة الدعوى المقدمة من قبل الحكومة ضد نقابة الأطباء.

وأوضحت أن ما حدث هو أن محكمة النقض أكدت قراريها السابقين بخصوص وقف إضراب الأطباء في الدعويين رقم 29/2021 و 51/2021، وبما أن حجة الدعويين السابقتين لا تزال سارية فإن المحكمة قررت عدم قبول الدعوى، لأنه سبق الفصل فيها بوقف الإجراءات الاحتجاجية المعلن عنها من نقابة الأطباء.

وكان المركز الإعلامي القضائي، نشر تنويها حول ما نشرته وسائل إعلام عدة حول أن محكمة النقض بصفتها الإدارية ردت دعوى رفعتها وزيرة الصحة ومثّلها النائب العام، ضد مجلس نقابة الأطباء- مركز القدس ويمثلها الدكتور شوقي صبحة للمطالبة بوقف الإضراب.

#وزيرة الصحة #الأطباء #العمل #الصحة

الأكثر قراءة اليوم

خوف حتى الموت..تفاصيل الانفجار قرب مفاعل ديمونا (فيديو)

دول عربية ستساعد في إنجازها... الجيش الأمريكي يكشف عن خطة دقيقة يجهزها مع إسرائيل!

مصادر إسرائيلية وفلسطينية: أبو مازن قد يعلن تأجيل الانتخابات خلال الأيام القليلة القادمة

المشاهد الأولى للانفجار الذي سببه الصاروخ السوري قرب مفاعل ديمونا الإسرائيلي.. فيديو

حقيقة انفجار أحد مصانع الصواريخ في إسرائيل أمس

جريمة تهزّ الكويت: خطفها أمام المارة وقتلها انتقامًا ! (فيديو)

رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد استقلال دوشنبه بث مباشر - GSA live السعودية الرياضية

الأخبار الرئيسية

رئيس الوزراء: مصممون على إجراء الانتخابات باعتبارها مصلحة فلسطينية عليا

وزيرة الصحة: 19 وفاة و1652 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2360 حالة تعافٍ

o

المشاهد الأولى للانفجار الذي سببه الصاروخ السوري قرب مفاعل ديمونا الإسرائيلي.. فيديو

صحيفة: الرئيس عباس يبحث عن مخرج آمن لتأجيل الانتخابات وقادة بفتح يخشون سيناريو أسوأ

الخارجية الأميركية : موقف الولايات المتحدة من حركة حماس لم يتغير

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية