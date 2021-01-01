وزيرة الصحة تطالب الأطباء بالعودة إلى أماكن عملهم لخدمة المواطنين

رام الله / سما /

طالبت وزيرة الصحة مي الكيلة، الأطباء بالعودة الفورية إلى أماكن عملهم لخدمة المرضى والمواطنين، في هذه الظروف الوبائية التي تمر بها فلسطين.

وأشارت الوزيرة في بيان لها، اليوم الخميس، أن محكمة النقض أكدت قراريها السابقين بوقف إضراب الأطباء، مشيرة إلى ان أخبارا غير دقيقة نشرت يوم أمس حول رد المحكمة الدعوى المقدمة من قبل الحكومة ضد نقابة الأطباء.

وأوضحت أن ما حدث هو أن محكمة النقض أكدت قراريها السابقين بخصوص وقف إضراب الأطباء في الدعويين رقم 29/2021 و 51/2021، وبما أن حجة الدعويين السابقتين لا تزال سارية فإن المحكمة قررت عدم قبول الدعوى، لأنه سبق الفصل فيها بوقف الإجراءات الاحتجاجية المعلن عنها من نقابة الأطباء.

وكان المركز الإعلامي القضائي، نشر تنويها حول ما نشرته وسائل إعلام عدة حول أن محكمة النقض بصفتها الإدارية ردت دعوى رفعتها وزيرة الصحة ومثّلها النائب العام، ضد مجلس نقابة الأطباء- مركز القدس ويمثلها الدكتور شوقي صبحة للمطالبة بوقف الإضراب.