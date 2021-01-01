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الشيخ يبحث مع وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني المستجدات السياسية

الخميس 22 أبريل 2021 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

بحث عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، مع وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل غوف، اليوم الخميس، آخر التطورات السياسية حول القضية الفلسطينية والمنطقة، والانتخابات الفلسطينية المقبلة في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية .

وتطرق الوزير الشيخ خلال اللقاء، الذي حضره القنصل العام البريطاني في القدس فيليب هول، ورئيسة القسم السياسي ديزي اورغان، وعدد من المستشارين والمساعدين البريطانيين، إلى الوضع الاقتصادي والسياسي في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني جراء وباء كورونا، شاكراً بريطانيا على دعمها المتواصل في هذا الموضوع من خلال منظمة الصحة العالمية.

#حسين الشيخ #مجلس الوزراء البريطاني

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