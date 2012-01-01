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لوكا مودريتش يجدد عقده مع ريال مدريد

الخميس 22 أبريل 2021 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
لوكا مودريتش يجدد عقده مع ريال مدريد



وكالات / سما /

كشف فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد اليوم الخميس، عن تجديد عقد لاعبه لوكا مودريتش.

ولم يكشف بيريز عن تفاصيل العقد مع اللاعب الكرواتي البالغ 35 عاما والذي انضم إلى ريال مدريد قادما من توتنهام هوتسبير في 2012.

وأشار بيريز إلى أن النادي لم يتوصل لاتفاق مع المدافع سيرخيو راموس بعد، لكنه يأمل في استمراره مع الفريق.

وأضاف بيريز لبرنامج "لا لارغيرو" الإذاعي: "كيف لا أرغب في بقاء سيرخيو راموس؟".

وقال بيريز إن استمرار راموس متعلق بالموارد المالية في ظل الخسائر التي يتكبدها النادي وعدم وضوح المستقبل بشأن الميزانية.

وتابع: "الأمر لا يعتمد عليه، بل يعتمد على وضع ريال مدريد".

#ريال مدريد #لوكا مودريتش

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