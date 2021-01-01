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الانتخابات الفلسطينية على طاولة مجلس الأمن اليوم

الخميس 22 أبريل 2021 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الانتخابات الفلسطينية على طاولة مجلس الأمن اليوم



رام الله / سما /

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة مفتوحة برئاسة فيتنام، لمناقشة عدة مسائل، بينها الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لعدم عرقلة تنفيذ الانتخابات في كامل الاراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأكد مندوب فلسطين الدائم في الجمعية العامة للأمم المتحدة السفير رياض منصور، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، أهمية هذه الجلسة في تسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال المخالفة للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة في قضيتي الاستيطان والضم وغيرهما، إلى جانب العراقيل التي تضعها أمام سير العملية الانتخابية في القدس.

وأشار إلى لقاء سيعقده مع ممثل الأمين العام لعملية السلام بعد أيام لبحث العديد من القضايا الهامة، بينها العملية الانتخابية، ودور المجتمع الدولي في ضمان تنفيذها دون عرقلة.

وقال السفير منصور إن مندوبي الاتحاد الاوروبي سيعبرون في بيان مشترك عن موقفهم الجماعي، حيث سيتضمن تأييد إجراء الانتخابات، والطلب من اسرائيل عدم وضع أية عراقيل أمامها.

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