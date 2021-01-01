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وزيرة الصحة: 19 وفاة و1652 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2360 حالة تعافٍ

الخميس 22 أبريل 2021 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: 19 وفاة و1652 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2360 حالة تعافٍ



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل 19 وفاة، و1652 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2360 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، إن حالات الوفاة سجلت في المحافظات على النحو التالي: الخليل (3)، جنين (1)، رام الله والبيرة (1)، طوباس (1)، طولكرم (1)، سلفيت (1)، قطاع غزة (11).

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: نابلس (124)، طوباس (20)، طولكرم (43)، سلفيت (17)، جنين (85)، الخليل (66)، قلقيلية (13)، أريحا والأغوار (16)، رام الله والبيرة (78)، بيت لحم (10)، ضواحي القدس (1)، قطاع غزة (1179)، لافتة إلى إجراء 6061 فحصا.

وأشارت الكيلة إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: نابلس (44)، طوباس (37)، طولكرم (10)، سلفيت (10)، جنين (112)، الخليل (90)، قلقيلية (28)، أريحا والأغوار (8)، رام الله والبيرة (70)، بيت لحم (48)، ضواحي القدس (1)، قطاع غزة (1902).

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 90%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الكيلة إلى وجود 153 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 37 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 462 مصابا.

وفيما يتعلق بالمواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، أكدت وزيرة الصحة أن عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 167711، بينهم 38643 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

#وزيرة الصحة #فيروس كورونا #فلسطين

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