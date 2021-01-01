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الخارجية: 4 وفيات وإصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم

الخميس 22 أبريل 2021 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: 4 وفيات وإصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم



رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا في مختلف دول العالم، لترتفع حالات الوفاة إلى 397 حالة، والإصابات إلى 13326، بعد تسجيل إصابة في اليونان.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى فنزويلا، بتسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس للمواطن خليل عيسى، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 5، فيما سجلت 15 إصابة سابقة.

وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل، تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن احمد الضابط، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 15.

وأعلنت سفارة دولة فلسطين لدى المانيا تسجيل حالة وفاة في صفوف الجالية بفيروس "كورونا" للطبيب سليمان أبو عبيد، أخصائي الطب النووي، ليرتفع عدد الوفيات الى 2.

وقالت سفارة دولة فلسطين لدى الهند، إنه تم تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس في صفوف الجالية، للمسؤول الإداري والمالي في السفارة فايق حمزة، فيما سجلت إصابة سابقة، وتم أخذ الاحتياطات اللازمة للتأكد من خلو طاقم السفارة من الفيروس.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى اليونان، بإصابة أحد موظفي السفارة بالفيروس، وأن وضعه الصحي مستقر ويخضع حاليا للحجر المنزلي، وبتسجيل الإصابة الجديدة يرتفع عدد الإصابات بين جاليتنا إلى 5.

وأعلنت السفارة إغلاق مقرها السفارة بدءا من الثلاثاء 20 نيسان/ ابريل الجاري، ولغاية الجمعة المقبل، على أن يتم متابعة العمل عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، للتأكد من خلو جميع موظفيها من الفيروس.

#وزارة الخارجية #فيروس كورونا

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