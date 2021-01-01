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أبو يوسف: موقف الفصائل موحد "لا انتخابات دون القدس"

الخميس 22 أبريل 2021 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، إن مشاركة القدس في الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية خاصة في هذه الفترة التي تنطوي على مخاطر جدية على المدينة المقدسة، وان موقف الفصائل واضح ومُتفق عليه، أن لا انتخابات بدون القدس.

وأضاف أبو يوسف في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الخميس، أن القيادة الآن بانتظار ما سينتج عن الجهود الدولية المبذولة للضغط على اسرائيل لعدم عرقلة إجراء الانتخابات في القدس.

وحمّل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، دولة الاحتلال المسؤولية عن أي تعطيل أو إجهاض للعملية الانتخابية.

#القدس #الفصائل الفلسطينية #الانتخابات الفلسطينية

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