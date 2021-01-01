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شرطة غزة تقبض على المشتبه بهما بمقتل المواطن "الشرباصي"

الخميس 22 أبريل 2021 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة غزة تقبض على المشتبه بهما بمقتل المواطن "الشرباصي"



غزة / سما /

ألقت شرطة مركز "التفاح والدرج" بمدينة غزة، صباح الخميس  القبض على المشتبه بهما في جريمة قتل المواطن "سامح الشرباصي" بحي الشعف شرق مدينة غزة، وذلك خلال أقل من 12 ساعة من وقوع الجريمة.

وأكد المقدم محمد الزرقا مدير مركز شرطة التفاح والدرج، أنه خلال ساعات من المتابعة والتحري عقب وقوع الجريمة، تم إلقاء القبض على المشتبه بهما وهما الشقيقان: (أ، ج) 27 عاماً، و(ع، ج) 30 عاماً، كما تم تحريز أداة الجريمة وهي آلة حادة.

وبيّن المقدم "الزرقا" أنه خلال التحقيقات الأولية، أقر المشتبه بهما بواقعة القتل، مُشيراً إلى أنه تمت إحالتهما وأداة الجريمة وملف القضية إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

وكان المتحدث باسم الشرطة العقيد أيمن البطنيجي، أعلن مساء الأربعاء، مقتل الشاب "سامح الشرباصي" (20 عاماً) جراء طعنه بآلة حادة في منطقة حي الشعف شرق مدينة غزة، ومباشرة الشرطة تحقيقاتها في الحادثة وصولاً إلى الجناة.

#شرطة غزة

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