المشاهد الأولى للانفجار الذي سببه الصاروخ السوري قرب مفاعل ديمونا الإسرائيلي.. فيديو

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، اليوم الخميس، قالوا إنها للهجوم الصاروخي السوري على إسرائيل قرب مفاعل ديمونا.

وأظهر أحد المقاطع المصورة مقذوفا جويا يطير في السماء، فيما أظهر مقطع آخر انفجار هائل. ولم يتسن لـ "سبوتنيك" التأكد من صحة هذه المشاهد.

وأفاد سكان من جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك وسط إسرائيل والقدس، أنهم سمعوا "انفجارات مدوية" "هزت المنازل".

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه أطلق صفارات الإنذار في حي أبو قرينات بجنوب إسرائيل بالقرب من مفاعل ديمونة النووي يوم الخميس.

ونشر التلفزيون الرسمي السوري على صفحته بموقع فيسبوك مقطع فيديو قال إنه يوثق صوت الانفجار القوي الذي هزّ المنطقة قبل قليل وسمع صوته في مختلف أرجاء القدس المحتلة.

BREAKING: Massive Explosion Reported Near Dimona, Israeli Air Defense Rockets Reportedly Fired.



The explosion near Israel's nuclear site was felt throughout Israel/Palestine.



STORY DEVELOPING. This is the video just released allegedly showing explosion. pic.twitter.com/U9Sy6FC3xX