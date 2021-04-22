المشاهد الأولى للانفجار الذي سببه الصاروخ السوري قرب مفاعل ديمونا الإسرائيلي.. فيديو

القدس المحتلة / سما /

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، اليوم الخميس، قالوا إنها للهجوم الصاروخي السوري على إسرائيل قرب مفاعل ديمونا.

وأظهر أحد المقاطع المصورة مقذوفا جويا يطير في السماء، فيما أظهر مقطع آخر انفجار هائل. ولم يتسن لـ "سبوتنيك" التأكد من صحة هذه المشاهد.

وأفاد سكان من جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك وسط إسرائيل والقدس، أنهم سمعوا "انفجارات مدوية" "هزت المنازل".

أعلن المتحد العسكري الإسرائيلي قبل قليل عن إطلاق صاروخ أرض – جو من #سوريا إلى #إسرائيل وسقط في النقب، وقال إن المقاتلات الإسرائيلية أغارت على المنصة التي أطلقت الصاروخ ومنصات أخرى في سوريا. فيما رجحت مصادر أمنية أن هذا الصاروخ كان يستهدف المفاعل النووي في #ديمونا. pic.twitter.com/blUvYLxPD7 — ترجمات عبرية (@hebrew_t) April 22, 2021

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه أطلق صفارات الإنذار في حي أبو قرينات بجنوب إسرائيل بالقرب من مفاعل ديمونة النووي يوم الخميس.

ونشر التلفزيون الرسمي السوري على صفحته بموقع فيسبوك مقطع فيديو قال إنه يوثق صوت الانفجار القوي الذي هزّ المنطقة قبل قليل وسمع صوته في مختلف أرجاء القدس المحتلة.

BREAKING: Massive Explosion Reported Near Dimona, Israeli Air Defense Rockets Reportedly Fired.



The explosion near Israel's nuclear site was felt throughout Israel/Palestine.



STORY DEVELOPING. This is the video just released allegedly showing explosion. pic.twitter.com/U9Sy6FC3xX — Robert Inlakesh (@falasteen47) April 21, 2021

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "قوات جيش الدفاع الإسرائيلي رصدت إطلاق صاروخ أرض-جو من داخل سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية سقط في منطقة النقب".

وأضاف، أنه "ردا على ذلك هاجمت قواتنا بطارية الدفاع الجوي التي أطلقت الصاروخ من سوريا، بالإضافة إلى بطاريات صواريخ أرض-جو أخرى داخل الأراضي السورية".

وأوضح أفيخاي، أن "الحديث عن صاروخ أرض-جو أطلق من سوريا وتجاوز هدفه وانزلق نحو إسرائيل ولم يطلق ليستهدف منطقة معينة في إسرائيل".