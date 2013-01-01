  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزارة العدل بغزة تسجل اتحادين نقابيين ضمن السجل العام للاتحادات

الخميس 22 أبريل 2021 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

منحت وزارة العدل اتحادين نقابيين جديدين شهادة تسجيل واعتماد ضمن السجل العام للاتحادات وذلك وفقاً لقانون النقابات رقم 2 لعام 2013 وبناء على قرار وزير العدل بشأن تسجيل الاتحادات.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل اتحادين نقابيين في وزارة العدل ضمن دائرة النقابات التي تشرف على تسجيل ومتابعة النقابات في قطاع غزة.

وقد منحت الوزارة كل من الاتحاد العمالي الفلسطيني المستقل والاتحاد الوطني لعمال غزة شهادة تسجيل في السجل العام للاتحادات – مركز غزة وذلك حسب الأصول القانونية.

وقال مدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة بالوزارة أ. محيي الدين الأسطل أن التسجيل جاء وفقاً لقانون النقابات ولائحته التنفيذية والمادة 28 فيه التي تنص على أنه يجوز لثلاث نقابات أو أكثر أن تشكل فيما بينها اتحاداً.

كما أوضح أنه يجوز لهذه الاتحادات أن تشكّل فيما بعد اتحاداً عاماً إذا تم التوافق بينها، مشيراً إلى أنه يسري على هذه الاتحادات من حيث التسجيل وإجراءاته والأنظمة الأساسية وبياناتها ونظام العمل فيها ما يسري على تسجيل النقابات.

#وزارة العدل

الأكثر قراءة اليوم

خوف حتى الموت..تفاصيل الانفجار قرب مفاعل ديمونا (فيديو)

استطلاع: البرغوثي يتفوق على عباس وفتح تتفوق بشكل كبير على حماس في الانتخابات

دول عربية ستساعد في إنجازها... الجيش الأمريكي يكشف عن خطة دقيقة يجهزها مع إسرائيل!

مصادر إسرائيلية وفلسطينية: أبو مازن قد يعلن تأجيل الانتخابات خلال الأيام القليلة القادمة

رسميا.. توجيهات من الرئيس عباس لرئيس الوزراء بخصوص ملف تفريغات 2005

حقيقة انفجار أحد مصانع الصواريخ في إسرائيل أمس

جريمة تهزّ الكويت: خطفها أمام المارة وقتلها انتقامًا ! (فيديو)

الأخبار الرئيسية

o

المشاهد الأولى للانفجار الذي سببه الصاروخ السوري قرب مفاعل ديمونا الإسرائيلي.. فيديو

11 حالة وفاة و 1179 اصابة جديدة بكورونا بغزة

صحيفة: الرئيس عباس يبحث عن مخرج آمن لتأجيل الانتخابات وقادة بفتح يخشون سيناريو أسوأ

الخارجية الأميركية : موقف الولايات المتحدة من حركة حماس لم يتغير

ديمونا

الجيش الاسرائيلي يوضح تفاصيل ما حدث قرب ديمونا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية