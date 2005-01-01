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تنمية قلقيلية ويطا توزعان نحو 750 طردا غذائيا بالتعاون مع الجمعيات

الخميس 22 أبريل 2021 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية / سما /

وزعت مديرية التنمية الاجتماعية في قلقيلية وجمعية الاغاثة الاسلامية البلجيكية 500 طردا غذائيا بالتعاون مع 3 جمعيات خيرية شملت جمعية الإنقاذ ، وجمعية حجه ، وجمعية إبداع الشباب عزون  وتم استهداف الأسر المسجلة وغير المسجلة على قوائم الوزارة.

مدير مديرية التنمية  ماهر عوده  قال أن هذه المساعدات والتدخلات من ضمن استراتيجية الوزارة  لمساندة ومساعدة الأسر الفقيرة والمهمشة، وسد الاحتياج لتلك الأسر في الشهر الفضيل.

وتقدم عوده  بالشكر لجمعية  الاغاثة الاسلامية البلجيكية ممثلة بمديرها عماد يونس على دعمهم ومساندتهم للأسر الفقيرة، والجمعيات الذي نفذت وأشرفت على التوزيع، وأشار عوده أن التنمية  تبذل  قصارى جهدها لمساندة  أكبر عدد من الأسر خلال شهر رمضان المبارك.

وفي يطا بدأت مديرية التنمية وجمعية عين شمس بتوزيع  250 طرداً غذائيا بالتعاون مع جمعية اغاثة المسلمين البلجيكية على الأسر الأكثر فقراً وتهميشاً والمنكشفة بسبب جائحة كورونا وأسر الأيتام والأشخاص ذوي الاعاقة في مناطق عمل المديرية ، جاء ذلك بحضور مديرة  تنمية يطا بسمه غطاشة ولبنى العناني مدير مديرية الخليل ونضال طميزي مدير مركز الشيخة فاطمة، ومحمد غنيم مدير جمعية عين شمس  وعماد يونس مدير عام جمعية إغاثة المسلمين البلجيكية .

وقالت غطاشه تم توفير هذه الطرود من خلال جمعية إغاثة المسلمين البلجيكية بهدف الاستجابة السريعة للآثار المترتبة على جائحة الكورونا،ومديرية يطا من خلال برامجها وشركائها عملت على توفير العديد من الطرود الصحية والغذائية لمختلف الفئات في مناطق عمل المديرية.

وشكرت  غطاشة جميعة عين شمس وجمعية إغاثة المسلمين على التعاون الوثيق لتلبية احتياجات الأسر الفقيرة والأسر المنكشفة.

مدير عام جمعية اغاثة المسلمين البلجيكية ( كرامة وتضامن ) عماد يونس قال بدأت جمعية عين الشمس وجمعية إغاثة المسلمين البلجيكية وتحت اشراف مديريات التنمية بتوزيع الطرود الغذائية ونثمن هذا التعاون مع الجمعيات ومديريات التنمية التي تؤكد على التكاملية في العمل الاجتماعي.

#التنمية الاجتماعية

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