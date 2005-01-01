رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، والأيام، والقدس" الصادرة اليوم الخميس، في عناوينها تأكيد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أن القدس خط أحمر وشعبنا لن يقبل بمشاريع تتناقض مع قرارات المجلس الوطني والشرعية الدولية.

كما وتناولت أيضا تأكيد الأردن أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى الأساس والقدس خط أحمر بالنسبة للأردن كما هي لدولة فلسطين.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يستقبل وزير الخارجية الاردني حاملا رسالة من الملك عبد الله الثاني

- اشتية يتسلم من أبو هولي التقرير السنوي لدائرة شؤون اللاجئين

- أبو ردينة: القدس خط أحمر وشعبنا لن يقبل بمشاريع تتناقض مع قرارات المجلس الوطني والشرعية الدولية

- منظمة «لهافا» المتطرفة دعت أنصارها للتواجد بأسلحتهم في البلدة القديمة بمدينة القدس مساء اليوم

- شرطة الاحتلال تعتقل فتى وتعتدي على المارة قرب باب العامود بالقدس

- مجدلاني: القيادة ستعقد لقاء موسعا في الأيام القليلة المقبلة لتقييم دقيق لملف الانتخابات

- السيسي يؤكد ضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

- ضمن جولته الأوروبية: المالكي يجري مشاورات واسعة في بريطانيا

-18 وفاة و1748 إصابة بفيروس "كورونا"

- تقديم شكوى ضد جامعة فلوريدا نتيجة سياستها العنصرية بحق طالب فلسطيني

- "العاملين" في جامعات الوطن: ماضون حتى نحصل على حقوقنا

- بتوجيهات من الرئيس: اشتية يوعز بتشكيل لجنة لدراسة ملف تفريغات 2005

- السفيرة سليمان تسلم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رسالة حول تأسيس اللجنة الوطنية الفلسطينية

* "الأيام":

- الرئاسة: إسرائيل تتعمد تعطيل الانتخابات والقدس خط أحمر

- الرئيس يوجه بتشكيل لجنة لدراسة ملف تفريغات 2005

- الأردن: القضية الفلسطينية كانت وستبقى الأساس والقدس خط أحمر بالنسبة لنا كما هي لدولة فلسطين

- المستوطنون يواصلون العربدة في مناطق عدة وأهالي سلوان يتصدون لاقتحام قطعة أرض

- "كورونا": 18 وفاة و1748 إصابة رصدت غالبيتها في محافظات غزة

- قطاع غزة يواجه موجة قاسية من وفيات وإصابات "كورونا"

- واشنطن تؤكد: الإنتخابات الفلسطينية هي شأن القيادة وشعبها

- فرص نتنياهو شبه معدومة لتشكيل الحكومة والليكود يصعد حملته ضد مواقف بينيت

- "العليا" الإسرائيلية ترفض تجميد قرار بناء مصعد كهربائي داخل الحرم الإبراهيمي

- واشنطن تؤكد التزامها بإقامة شراكة مع "الأونروا"

- منظمات إرهابية يهودية تصعد دعواتها التحريضية لشن اعتداءات عنصرية على الفلسطينيين في القدس

- الأردن: 57 وفاة و3209 إصابات جديدة بفيروس كورونا

- بوتين يحذر خصوم روسيا من "تخطي خط أحمر"

- الأوروبيون يحذرون من تقويض "التقدم" المحرز في مفاوضات النووي الإيراني

- اختفاء غواصة إندونيسية على متنها 53 عنصرًا قبالة بالي

* "القدس":

- الرئيس يتسلم رسالة من العاهل الأردني حول آخر التطورات السياسية في المنطقة

- مستوطنون يعتدون على رعاة جنوب يطا ويقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية

- الرئاسة: القدس خط أحمر وشعبنا لن يقبل بمشاريع تتناقض مع قرارات المجلس الوطني والشرعية الدولية

-كورونا تحصد أرواح "18" مواطنا وتصيب "1748" آخرين في الضفة والقطاع

- اشتية يوعز بتشكيل لجنة لدراسة ملف تفريغات 2005

- "جماعات الهيكل" تجتمع الأحد لوضع برنامج اقتحامات واسعة ستنفذها يوم 28 رمضان

- السيسي يطالب باستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق التسوية العادلة والشاملة

- "الصحة العالمية" تحذر من عواقب التداوي الذاتي من "كوفيد -19"

- واشنطن: دعمنا للأونروا يضمن شفافيتها وحيادها