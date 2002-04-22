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الأسير ربيع أبو الرب من قباطية يدخل عامه الـ20 في الأسر

الخميس 22 أبريل 2021 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

دخل الأسير ربيع رفيق شريف أبو الرب (44 عاماً)، من بلدة قباطية جنوب جنين، اليوم الخميس، عامه العشرين في سجون الاحتلال.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن قوات الاحتلال اعتقلت أبو الرب بتاريخ 22/4/2002، بعد اقتحام مخيم جنين، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة.

وذكر ذوو الأسير أبو الرب ، أنه تعرض لتحقيق قاسٍ لأكثر من 100 يوم متتالية، واستخدم الاحتلال خلالها كل أشكال التنكيل والتعذيب.

التحق الأسير أبو الرب من داخل سجنه بجامعة القدس المفتوحة ومنعه الاحتلال من إكمال دراسته، ثم التحق بجامعة الأقصى ومنع من الإكمال مرة أخرى، ثم أكمل دراسته في الجامعة العبرية، وأنهى درجة البكالوريوس، وحصل على شهادة الماجستير في العلوم السياسية والاقتصادية.

يذكر أن محمد شقيق الأسير ربيع يقبع في سجن النقب الصحراوي ويمضي حكما بالسجن 30 عاما.

#الأسر #قباطية

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