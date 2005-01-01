الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الخميس، تسجيل 11 حالات وفاة و 1179 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 3628 عينة.

وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 819 حالة، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 95089 ، منها 18444 حالة نشطة.

وأشارت الوزارة إلى، تعافي 1902 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 75826 ، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 387 ، منها 291 حالة خطرة.

وفيما يخص التطعيمات أفادت الصحة، بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 81600، مشيرة إلى أنها تكفي لتطعيم 40800 شخص، فيما بلغ عدد الاشخاص الذين تلقوا اللقاح، 35082.