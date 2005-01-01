  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مقتل شخص برصاص الجيش الإسرائيلي قرب سيناء

الخميس 22 أبريل 2021 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شخص برصاص الجيش الإسرائيلي قرب سيناء



القدس المحتلة / سما /

قتل شخص في ساعات متأخرة من الليل، برصاص عناصر من الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود المصرية، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس.

ووفقا لبيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، فإن إحدى قواته نصبت كمينا في الليلة الماضية وتواجدت بالقرب من الحدود مع شبه جزيرة سيناء، حيث رصدت القوة العسكرية 3 مركبات مشبوهة تقترب إلى السياج الأمني من الجانب الإسرائيلي.

وزعم الجيش في بيانه أن عناصر القوة العسكرية طالبوا المركبات بالتوقف، مضيفا "لوحظ أن إحدى المركبات تسافر بسرعة فائقة باتجاه القوة العسكرية، وردا على ذلك أطلق الجنود النار باتجاه إطارات المركبة".

وأقر الجيش في بيانه أنه نتيجة إطلاق جنود النار قتل أحد المشتبهين الذين كانوا داخل المركبة، حيث فتح الجيش تحقيقا في ملابسات الحادث.

تجدر الإشارة إلى أنه في 12 نيسان/أبريل الجاري، قتل الشاب عيد الهواشلة (20 عاما)، برصاص عناصر من وحدة المدرعات التابعة للجيش الإسرائيلي، بادعاء محاولة تنفيذ عملية تهريب على الحدود المصرية.

وادعى الجيش الإسرائيلي أنه أطلق الرصاص على سيارة مهربين بعد أن توجهت باتجاههم بسرعة خلال عملية تهريب جرت على الحدود المصرية - الإسرائيلية.

#اسرائيل #سيناء #مقتل #تهريب مخدرات

الأكثر قراءة اليوم

استطلاع: البرغوثي يتفوق على عباس وفتح تتفوق بشكل كبير على حماس في الانتخابات

دول عربية ستساعد في إنجازها... الجيش الأمريكي يكشف عن خطة دقيقة يجهزها مع إسرائيل!

مصادر إسرائيلية وفلسطينية: أبو مازن قد يعلن تأجيل الانتخابات خلال الأيام القليلة القادمة

رسميا.. توجيهات من الرئيس عباس لرئيس الوزراء بخصوص ملف تفريغات 2005

حقيقة انفجار أحد مصانع الصواريخ في إسرائيل أمس

رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد استقلال دوشنبه بث مباشر - GSA live السعودية الرياضية

جريمة تهزّ الكويت: خطفها أمام المارة وقتلها انتقامًا ! (فيديو)

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

صحيفة: الرئيس عباس يبحث عن مخرج آمن لتأجيل الانتخابات وقادة بفتح يخشون سيناريو أسوأ

الخارجية الأميركية : موقف الولايات المتحدة من حركة حماس لم يتغير

ديمونا

الجيش الاسرائيلي يوضح تفاصيل ما حدث قرب ديمونا

خوف حتى الموت..تفاصيل الانفجار قرب مفاعل ديمونا (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية