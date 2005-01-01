مقتل شخص برصاص الجيش الإسرائيلي قرب سيناء

القدس المحتلة / سما /

قتل شخص في ساعات متأخرة من الليل، برصاص عناصر من الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود المصرية، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس.

ووفقا لبيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، فإن إحدى قواته نصبت كمينا في الليلة الماضية وتواجدت بالقرب من الحدود مع شبه جزيرة سيناء، حيث رصدت القوة العسكرية 3 مركبات مشبوهة تقترب إلى السياج الأمني من الجانب الإسرائيلي.

وزعم الجيش في بيانه أن عناصر القوة العسكرية طالبوا المركبات بالتوقف، مضيفا "لوحظ أن إحدى المركبات تسافر بسرعة فائقة باتجاه القوة العسكرية، وردا على ذلك أطلق الجنود النار باتجاه إطارات المركبة".

وأقر الجيش في بيانه أنه نتيجة إطلاق جنود النار قتل أحد المشتبهين الذين كانوا داخل المركبة، حيث فتح الجيش تحقيقا في ملابسات الحادث.

تجدر الإشارة إلى أنه في 12 نيسان/أبريل الجاري، قتل الشاب عيد الهواشلة (20 عاما)، برصاص عناصر من وحدة المدرعات التابعة للجيش الإسرائيلي، بادعاء محاولة تنفيذ عملية تهريب على الحدود المصرية.

وادعى الجيش الإسرائيلي أنه أطلق الرصاص على سيارة مهربين بعد أن توجهت باتجاههم بسرعة خلال عملية تهريب جرت على الحدود المصرية - الإسرائيلية.