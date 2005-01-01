بمشاركة أردوغان.. إسرائيل تتلقى دعوة تركية رسمية لحضور مؤتمر

القدس المحتلة / سما /

كشف موقع واي نت العبري، عن تلقي إسرائيل دعوة رسمية من تركيا لحضور مؤتمر رسمي ترعاه الحكومة التركية برعاية ومشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبحسب الموقع الإخباري لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، وجه الدعوة لوزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، لتمثيل إسرائيل رسميًا في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الذي يعقد سنويًا في يونيو/ حزيران المقبل، مشيرًا إلى شتاينتس يدرس الرد بشكل إيجابي على الدعوة.

ووفقًا للموقع، فإن هذه محاولة تركية أخرى لتهيئة العلاقات من جديد بين الجانبين، على خلفية محاولات سابقة لتجديدها من جانب إسرائيل، بعد أن بلغت ذروة الأزمة في السنوات الأخيرة حدتها مع طرد السفير الإسرائيلي من أنقرة.

وأعرب شتاينتس في عام 2018 عن موقف معتدل فيما يتعلق بالعلاقات مع تركيا، وقال حينها إن لدى إسرائيل العديد من العلاقات الاقتصادية مع تركيا ولن نتمكن من قطع العلاقات كاملة معها، وذلك بالرغم من تصريحات أردوغان القاسية.

وكان أردوغان حينها وصف بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية بأنه مسؤول عن قتل أطفال فلسطينيين بدم بارد.

وفي بداية العام الجاري ترددت أنباء عن تجدد الاتصالات بين الجانبين من خلال عدة قنوات، وذلك رغم اتهامات تركية بأن إسرائيل تؤخر عودة العلاقات وفتح صفحة جديدة بسبب استضافة أنقرة لما وصفتها بـ "خلايا سرية إرهابية تابعة لحماس مسؤولة عن سلسلة هجمات"، وهو ما تنفيه تركيا وتعتبرها اتهامات بدون دليل.