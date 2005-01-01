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بعد تقرير "فيسبوك".. الهيئة المستقلة تطالب الحكومة والنائب العام بتحقيق شفاف

الخميس 22 أبريل 2021 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد تقرير "فيسبوك".. الهيئة المستقلة تطالب الحكومة والنائب العام بتحقيق شفاف



رام الله / سما /

قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إنها تنظر "بخطورة بالغة" لما ورد في بيان شركة "فيسبوك" حول اختراق جهات أمنية لخصوصية مواطنين فلسطينيين تركزت بشكل أساسي في الضفة الغربية، وشملت صحفيين ومعارضين ونشطاء حقوق الإنسان.

وطالبت الهيئة  الحكومة الفلسطينية والنائب العام بإجراء تحقيق شفاف بشأن الوقائع الواردة في بيان "فيسبوك" واتخاذ المقتضى القانوني تبعًا لذلك، كما طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لحماية خصوصية المواطنين وحرمة حياتهم الخاصة.

واعتبرت الهيئة أن هذه الإجراءات تشكل تهديدًا خطيرًا لحق المواطنين الطبيعي في الخصوصية وحرمة حياتهم الخاصة، والذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني، واعتبر الاعتداء عليه جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم.

وكانت شركة فيسبوك قالت في وقت سابق إنها اتخذت إجراءات بحق مجموعتين من قراصنة الانترنت في فلسطين.

#فيسبوك #تجسس #الضفة الغربية #السلطة الفلسطينية

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