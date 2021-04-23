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ارتفاع على درجات الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس يومي السبت والأحد

الخميس 22 أبريل 2021 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع على درجات الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس يومي السبت والأحد



رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الخميس غائماً جزئياُ إلى صاف ربيعيا لطيفا ومعتدلا في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية  خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2021/04/23 يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا نسبيا  إلى حار ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 2021/04/24 يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف وحاراً الى شديد الحرارة ، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود9 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأحد 2021/04/25 يكون الجو غائماً جزئيا إلى صاف وحاراً الى شديد الحرارة ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود9 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

  **وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة يومي السبت و الأحد من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة اثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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