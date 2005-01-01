اطلاق صاورخ تجاه ديمونا..فيديو

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل اعلام اسرائيلية ، مساء اليوم ، بأن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له، بأن صفارات الإنذار دوت في منطقة جنوب النقب، لافتا إلى انه يجري فحص التفاصيل.

أما في القدس وضواحيها، فسمع دوي انفجار ضخم تردّد وصل حتى رام الله.

من جانبه، قال ألموغ بوكير، المراسل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية: "أحد سكان منطقة أبو قرينات قرب ديمونا التي دوت فيها صفارات الإنذار، قال إن دوي انفجار قوي جدا هز منازلهم بالتزامن مع الانذار".



ونشرت "بيتخون شوتيف" العبرية، عن تشغيل منظومة الدفاع "بتوريوت" بالقرب من مفاعل ديمونا.

وأكد شهود عيان، سماع صوت انفجار قوي في أرجاء مناطق الخليل والقدس ورام الله عقب انطلاق صافرات الإنذار.

وقال مراسل القناة 13 العبرية" حسب معلوماتي، لم تطلق صواريخ من قطاع غزة هذه الليلة، والحديث يدور عن حدث غير عادي.

وأضاف المراسل " في القدس حول الانفجار في سماء ديمونا هذا المساء: اهتزت القدس وموديعين في الشمال والجنوب خوف حتى الموت.

و أفاد الصحفي الإسرائيلي بوعز جالون أنه يوجد استنفار وسط قوات الاحتياط وتوقعات أن الصاروخ من سوريا.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال أنه لم يعرف بعد مصدر الإطلاق الصاروخي، تشير التقديرات إلى أنه لم يتم من قطاع غزة



و ذكر موقع "0404 الإسرائيلي" أن المعلومات الأولية حول الانـفجار تشير لانطلاق صـ.ـاروخ من سوريا.

وقال المراسل العسكري للقناة 10 "حوالي الساعة الثانية الا ربع صباحا دوت صفارات الإنذار في ديمونا وبعدها سمع صوت صدى انفجارات في وسط إسرائيل. ومن ثم تتوالت التقارير السورية التي تفيد بقيام سلاح الجو الإسرائيلي بهجمات في سوريا.

وأضاف" المنظومة الأمنية الإسرائيلية ستنشر قريبا بيانا توضح فيه هذا الحدث غير العادي.

وكشف موقع 0404 العبري أن صاروخ أرض جو أطلق من سوريا تجاه طائرة وسقط في النقب المحتل وفشلت منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية بالتصدي له.

وأفادت وكالة الأنباء السورية أن وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في منطقة الضمير بريف دمشق.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه في أعقاب انطلاق صفارات الإنذار، أطلق صاروخ مضاد للطائرات من الأراضي السورية وسقط في منطقة النقب، وردًا على ذلك هاجم الجيش قبل بضع دقائق البطارية التي أطلقت الصاروخ وبطاريات صواريخ أرض - جو أخرى في الأراضي السورية.

وأضاف جيش الاحتلال في بيان له" إطلاق صواريخ تجاه طائراتنا أثناء قصفها سوريا، وأحد هذه الصواريخ وصل للنقب.

وما يلفت الانتباه أنه تم تشغيل الباتريوت وليس القبة الحديدية، حيث إن الباتريوت تستخدم ضد الصواريخ البالستية ذات المديات البعيدة بينما القبة الحديدية للمديات الصغيرة والمتوسطة بشكل أساسي.