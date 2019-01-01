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مصر: إعدام مدير كرة قدم ارتكب جريمة بشعة وإحالة أوراق شاب للمفتي

الأربعاء 21 أبريل 2021 11:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: إعدام مدير كرة قدم ارتكب جريمة بشعة وإحالة أوراق شاب للمفتي



القاهرة/سما/

أعدمت قوات الأمن المصرية مدير كرة قدم في مصر، بعدما استدرج عمته لمكان متطرف وكمم فمها بشريط لاصق، ووثقها بالحبال، ثم جردها من مصوغاتها الذهبية وقتلها.


وأوضحت صحيفة الوطن المصرية، أن مدير كرة القدم أقدم على الجريمة في مدينة القنايات، التابعة لمحافظة الشرقية، طمعا في مجوهرات عمته.

وأشارت الصحيفة إلى أن الواقعة أفزغت الأهالي عام 2019، حين تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد العثور على جثة سيدة في منتصف العمر، تعمل ربة منزل، في مكان متطرف من المدينة، وبها إصابات بالغة عبارة عن جرح غائر في الرأس، وأنحاء متفرقة من جسدها.

وقد كشفت تحريات رجال المباحث والبحث الجنائي، أن نجل شقيق المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة ويدعى أمين، يبلغ من العمر 35 عاما، ويعمل مدير ملعب كرة قدم، وقد استدرج عمته إلى مكان ناء إذ عثر على جثتها بعد قتلها بقطعة حديدية كانت بحوزته، ثم سرق مصوغاتها الذهبية، وألقي القبض على المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة.

وفي جريمة أخرى، قامت محكمة جنايات الزقازيق بإحالة أوراق متهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بعد قتله شقيقه ودفنه في المنزل.

اعترف القاتل على نفسه وأقر بجريمته، الذي برر قتله لأخيه الأصغر بسبب شجارهما الدائم، بعدما أخبر قوات الأمن بمكان إخفائه لجثة القتيل، حيث قام بدفنها داخل حفرة في إحدى شقق منزل لهم تحت الإنشاء.

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