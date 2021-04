رسميا.. تعيين ناصر الخليفي رئيسا لرابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم

عين القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الأربعاء، رئيسا لرابطة الأندية الأوروبية خلفا للإيطالي أندريا أنييلي، أحد أعمدة إطلاق مشروع دوري السوبر الأوروبي.

وكان رئيس يوفنتوس الإيطالي استقال من منصبه فور إطلاق المسابقة الجديدة في مفاجأة مدوية كان من شأنها أن ترخي بظلالها على المسابقة القارية الأعرق دوري أبطال أوروبا، قبل أن تنتفي أسباب وجودها بعد 48 ساعة فقط من الإعلان على خلفية انسحاب معظم الأندية المؤسسة وأمام ضغوطات الاتحاد الدولي والأوروبي للعبة وعشاق الساحرة المستديرة.

Congratulations to Nasser Al-Khelaifi, Chairman & CEO of @psg_english, who has today been elected as the new #ECA Chairman ???? pic.twitter.com/fYeU4eANWx