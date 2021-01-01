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"أردوغان": نخوض نضالا ضد مثلث الشر

الأربعاء 21 أبريل 2021 11:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أردوغان": نخوض نضالا ضد مثلث الشر



أنقرة/سما/

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن بلاده تخوض نضالا ضد "مثلث الشر" في مجال الاقتصاد، ويتضمن الفائدة، وأسعار الصرف، والتضخم.

وأضاف أردوغان في كلمة خلال مشاركته في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، بالعاصمة أنقرة: "نضالنا ضد التنظيمات الإرهابية في الميدان وضد المستعمرين على الساحة الدولية، خضناه أيضا في مجال الاقتصاد ضد مثلث الشر (سعر الفائدة ـ أسعار الصرف ـ التضخم)".

وأشار إلى أن بلاده شهدت مشاكل عدة في المجال الاقتصادي بالتزامن مع تلك الهجمات، قائلا إن "الاقتصاد التركي نجح في الصمود والمحافظة على استقراره، في مواجهة الهجمات العلنية والسرية التي تعرض لها خلال السنوات الـ8 الأخيرة".

وانتقد بشدة حزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي أعرب أحد مسؤوليه (إنغين أتاي) عن أمله أن تكون نهاية أردوغان كنهاية رئيس الوزراء التركي السابق عدنان مندريس، الذي أُعدم إثر الانقلاب العسكري عام 1960.

وأوضح أردوغان: "خرج علينا أحدهم وقال إنه يتمنى أن تكون نهايتي كنهاية مندريس، يا عديم الأخلاق والأدب، إننا ارتدينا أكفاننا قبل المضي في هذا الطريق".

وتابع: "إيماننا يفرض علينا ألا نخاف من الموت، على عكسكم تماما تبحثون عن مكان للاختباء فيه عند سماعكم كلمة الموت".

وأكد أنه يواصل "المضي في هذا الطريق بنفس الإيمان، فهذه رحلة للنهوض بوطننا، وقلنا قبل الانطلاق فيها، إننا مستعدون للتضحية بأرواحنا في سبيل تحقيق هذه الغاية".

#رجب طيب اردوغان #تركيا #انقرة #الاقتصاد التركي

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