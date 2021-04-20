جريمة تهزّ الكويت: خطفها أمام المارة وقتلها انتقامًا ! (فيديو)

الكويت/سما/

كشفت وزارة الداخلية الكويتية تفاصيل جريمة هزت البلاد، جرت في حي صباح السالم مساء أمس الثلاثاء، حيث راحت ضحيتها مواطنة كويتية، تم خطفها وقتلها بعدة طعنات.



وفي تفاصيل الجريمة فقد أقدم القاتل على طعن المواطنة عدة طعنات حتى أزهق روحها، ثم قام بنقلها إلى مستشفى العدان، وقام برمي جثتها أمام المستشفى وهرب.

ووثق مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت حالة الفوضى العارمة التي حلت بالمستشفى التي تم على بابها إلقاء جثة الضحية.

The man, who is still walking free, also crashed his car into the car of the lawyer whose sister he murdered and child he kidnapped. pic.twitter.com/k1Di8hlhxm — Ahmed Eldin | أحمد شهاب الدين (@ASE) April 20, 2021



وذكرت عدة حسابات أن الجاني أصله مصري وحاصل على الجنسية الكويتية، لأن والدته كويتية، ونشروا صورا لهويته.



وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية إلقاء القبض على قاتل المواطنة الكويتية في منطقة صباح السالم بوقت قياسي، حيث اعترف بتسديده طعنة نافذة لها بالصدر.

وكشف الكاتب، مشعل النامي، في تغريدات له أن القاتل كان منذ عدة شهور يلاحق المقتولة ويريد الزواج منها، رغما عن أهلها الرافضين لزواجه منها.