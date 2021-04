جريمة تهزّ الكويت: خطفها أمام المارة وقتلها انتقامًا ! (فيديو)

كشفت وزارة الداخلية الكويتية تفاصيل جريمة هزت البلاد، جرت في حي صباح السالم مساء أمس الثلاثاء، حيث راحت ضحيتها مواطنة كويتية، تم خطفها وقتلها بعدة طعنات.



وفي تفاصيل الجريمة فقد أقدم القاتل على طعن المواطنة عدة طعنات حتى أزهق روحها، ثم قام بنقلها إلى مستشفى العدان، وقام برمي جثتها أمام المستشفى وهرب.

ووثق مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت حالة الفوضى العارمة التي حلت بالمستشفى التي تم على بابها إلقاء جثة الضحية.

