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"ارتدينا أكفاننا".. أردوغان يرد بحدة على معارض يأمل بإعدامه

الأربعاء 21 أبريل 2021 10:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
"ارتدينا أكفاننا".. أردوغان يرد بحدة على معارض يأمل بإعدامه



انقرة /سما/ الاناضول

رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بحدة على معارض تركي أعرب عن أمله بإعدام أردوغان بطريقة مشابهة لإعدام أحد المسؤولين الأتراك السابقين.

ووجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انتقادات شديدة إلى المسؤول في حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، إنغن أتاي، الذي أعرب سابقا، عن أمله بأن تكون نهاية أردوغان كنهاية رئيس الوزراء السابق عدنان مندريس، الذي أُعدم إثر انقلاب عام 1960.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، قال أردوغان ردا على تصريحات المسؤول التركي: "خرج علينا أحدهم وقال إنه يتمنى أن تكون نهايتي كنهاية مندريس، يا عديم الأخلاق والأدب، إننا ارتدينا أكفاننا قبل المضي في هذا الطريق".

وتابع أردوغان قائلا: "إيماننا يفرض علينا ألا نخاف من الموت، على عكسكم تماما تبحثون عن مكان للاختباء فيه عند سماعكم كلمة الموت".

وأضاف أردوغان معلقا على مصير مندريس: "هل أنتم سعداء بمصير مندريس، أنتم من حضرتم لتلك النهاية، والآن تذكرونا بتلك الحادثة، لكن لا تحاولوا عبثا، إننا مستعدون لكل شيء بإذن الله".

وربط أردوغان بين الانقلاب القديم الذي حدث في عام 1960 ومحاولة الانقلاب الأخيرة التي حدثت في عام 2016، وقال: "رأينا ذلك جميعا خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016، ففي الوقت الذي هرب فيه زعيمك (كمال قليجدار أوغلو) من بين الدبابات واختبأ في بلدية بكركوي، وقفنا نحن إلى جانب شعبنا بكل صمود وثبات وشموخ".

#تركيا #رجب طيب اردوغان #حزب الشعب الجمهوري #إنغن أتاي

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