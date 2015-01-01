تقرير: رئيس الموساد ووزيرة العدل السابقة أجريا محادثات سرية قبل الانتخابات بأسبوع

القدس المحتلة /سما/

كشف مدير الموساد يوسي كوهين ووزيرة العدل السابقة والنائبة اليمينية عن حزب "يمينا" أييليت شاكيد، أنهما اجريا لقاء سرا الشهر المنصرم في مكاتب جهاز الاستخبارات في تل أبيب، حسبما كشف موقع"وللا" الإخباري، الإسرائيلي، اليوم الأربعاء .

وبحسب مصادر نقلها الموقع الإخبار، فإن اجتماعهما، قبل أسبوع من الانتخابات التشريعية في 23 مارس/آذار المنصرم، ركز على قضايا تتعلق بالأمن القومي وليس السياسةن في ما رفض كوهين وشاكيد التعليق بعد نشر التقرير.

وشاكيد، التي شغلت منصب وزيرة العدل الإسرائيلية بين عامي 2015 و2019، كانت أيضًا عضوًا في مجلس الوزراء الأمني ، بينما كان كوهين مديرًا لمجلس الأمن القومي قبل أن يتولى منصب رئيس الموساد في عام 2016.

وتنتهي فترة ولايته في يونيو/حزيران المقبل بينما كان على مدار العقد الماضي أحد أقرب المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث قاد الحرب ضد البرنامج النووي الإيراني ولعب دورًا رئيسيًا في إبرام اتفاقيات التطبيع مع دول الخليج.

كان كوهين، قد نفى في منتصف مارس / آذار المنصرم وجود أي مصالح أي سياسية له مع نتنياهو، وجاءت تصريحات كوهين بعد أن أشار رئيس الوزراء إلى أنه يفكر في ضم رئيس الموساد لمنصب في قائمة حزب الليكود قبل انتخابات 23 مارس/آذار.