شاهد: داخلية غزة تُصدر توجيهات مهمة للمواطنين بشأن الإغلاق الليلي التام

غزة /سما/

أكّدت وزارة الداخلية والأمن الوطني على سريان حظر التجوال والاغلاق الليلي التام يومياً من آذان المغرب وحتى آذان الفحر اعتباراً من يوم الخميس الموافق 22 ابريل لعام 2021 ولمدة اسبوع ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا.

وقالت داخلية غزة في بيان صحفي، إنّ "الحظر يشمل جميع القطاعات والمنشآت بما فيها المساجد ومنع حركة المركبات والمشاة خلال الفترة المذكورة".

وطالبت المواطنين بضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات المتخذة تقديراً لخطورة المرحلة وحرصاً على المصلحة العامة، حيث ستكثف قوات الشرطة متابعتها لتنفيذ الاجراءات وستتخذ اجراءات مشددة بحق المخالفين.