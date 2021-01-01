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الجيش يجري اختبار صافرات إنذار على حدود سوريا

الأربعاء 21 أبريل 2021 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش يجري اختبار صافرات إنذار على حدود سوريا



القدس المحتلة /سما/

ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية مساء اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي سيجري غدا اختبار لصافرات الإنذار على الحدود الشمالية مع سوريا.
 
ونقلت الصحيفة العبرية عن قيادة الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي، إعلانها بإجراء تدريبات صباح الخميس لاختبار صفارات الإنذار في مستوطنة "كتسيرين" قرب الحدود مع سوريا.
 
يشار إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي كثفت في الآونة الأخيرة تدريباتها وتمارينها العسكرية في إطار استعداها لسيناريوهات الموجه على مختلف المحاور، في ظل حالة عدم الاستقرار على الحدود الشمالية والجنوبية للبلاد.

#الجيش الإسرائيلي #صافرات انذار #الحدود السورية #اسرائيل

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