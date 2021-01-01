حقيقة انفجار أحد مصانع الصواريخ في إسرائيل أمس

القدس المحتلة /سما/

كشفت قناة كان العبرية مساء اليوم الأربعاء النقاب عن حقيقة الانفجار الذي وقع في أحد مصانع الصواريخ في إسرائيل الليلة الماضية.



ووفقاً للقناة العبرية، الإنفجار لم يكن خطأ، ولم يتسبب بأي أضرار في المكان، بل كان انفجار تحت السيطرة.



ونقلت القناة عن شركة تومير المصنعة لمحركات صواريخ حيتس نفيها وقوع انفجار في مصنعها في الرملة أمس، فيما أكدت الشركة أن الحديث يدور عن تجربة مخطط لها مسبقا وتكللت بالنجاح.



وكان شهود عيان يقطنون بالقرب من المصنع أفادوا بأنهم شاهدوا تصاعد نيران في منطقة الانفجار، وقام عدد منهم بتصويره.



وتحدثَ شهودُ عيان عن سماعِ دويِ انفجار قوي، وارتفاعِ سَحابة من الدُخان الأحمر على شكل الفطر في سماء المنطقة.