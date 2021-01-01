  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العثور على جثة متحللة في بيت لحم

الأربعاء 21 أبريل 2021 09:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على جثة متحللة في بيت لحم



بيت لحم /سما/

باشرت النيابة العامة التحقيق، فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري، في ملابسات العثور على جثة متحللة ببيت لحم.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، مساء اليوم الأربعاء، بأنه بناء على بلاغ ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول العثور على جثة مواطن متحللة مجهولة الهوية داخل إحدى مقابر المحافظة، تحركت على الفور قوة من الشرطة والنيابة العامة والطب الشرعي للمكان حيث باشرت النيابة العامة وفريق الأدلة الجنائية إجراءات الكشف والمعاينة على الجثة ومكان العثور عليها.

وأضاف ارزيقات أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثة وإحالتها للطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، للوقوف على أسباب الوفاة.

#النيابة العامة #الشرطة الفلسطينية #جثة متحللة

الأكثر قراءة اليوم

مصادر تكشف موعد تأجيل الرئيس عباس الإنتخابات الفلسطينية

أبو مازن الخاسر الرئيسي.. هل يقود إلغاء انتخابات المجلس التشريعي لـ"ربيع فلسطيني"؟

استطلاع: البرغوثي يتفوق على عباس وفتح تتفوق بشكل كبير على حماس في الانتخابات

هآرتس: الغاء الإنتخابات يصب في مصلحة الرئيس عباس

لهذا السبب .. وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يقوم اليوم بزيارة مفاجئة إلى رام الله

"السعودية وجدت بديلا عن التحالف مع إسرائيل"

هبوط حاد في سعر الدولار

الأخبار الرئيسية

الرئيس

مصادر إسرائيلية وفلسطينية: أبو مازن قد يعلن تأجيل الانتخابات خلال الأيام القليلة القادمة

شاهد: داخلية غزة تُصدر توجيهات مهمة للمواطنين بشأن الإغلاق الليلي التام

الجيش الامريكي

دول عربية ستساعد في إنجازها... الجيش الأمريكي يكشف عن خطة دقيقة يجهزها مع إسرائيل!

كورونا

صحة غزة تتحدث عن تطورات الحالة الوبائية: الإصابات الخطرة بالفيروس بلغت أعلى معدلاتها

القدس

صحيفة إسرائيلية: القدس في "وضع متفجر" و"إلغاء" الانتخابات الفلسطينية يزيد التوتر!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية