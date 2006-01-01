مصادر إسرائيلية وفلسطينية: أبو مازن قد يعلن تأجيل الانتخابات خلال الأيام القليلة القادمة

القدس المحتلة /سما/

قال المحلل السياسي لموقع "واللا" الإلكتروني، باراك رافيد، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يفكر بجدية في تأجيل الانتخابات البرلمانية الفلسطينية المقرر إجراؤها في 22 مايو.

وبحسب موقع واللا الاسرائيلي، أشارت مصادر إسرائيلية وفلسطينية معنية بالموضوع إلى أن محمود عباس قد يعلن على الأرجح تأجيل الانتخابات في غضون أيام قليلة.

كان من المفترض أن تكون انتخابات مايو أول مرة تجري فيها السلطة الفلسطينية انتخابات منذ 15 عامًا. سيكون تأجيل الانتخابات علامة على التراجع الديمقراطي في السلطة الفلسطينية وقد يؤدي إلى موجة من الاحتجاجات في الضفة الغربية.

وأوضح رافيد في مقال له نشر على وقع واللا، ان أبو مازن ومستشاروه المقربون يميلون إلى تأجيل الانتخابات خوفا من أن تنتهي بخسارة فتح وزيادة تعزيز حماس، لافتا الى أن إسرائيل والولايات المتحدةتشترك مع السلطة في هذه المخاوف ولكنهما لا تقولان ذلك بشكل رسمي وعلني.

و يوم الاثنين ،دعا رئيس السلطة ، قيادة فتح إلى جلسة طارئة ، وجاء في الإعلان الرسمي في ختام الاجتماع أن أبو مازن ملتزم بإجراء الانتخابات في موعدها، وفي كامل الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.

وبعد الاجتماع بقليل ، تحدث أبو مازن عبر الهاتف مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. وعقب المكالمة ، صدر بيان أكد فيه أن رئيس السلطة الفلسطينية وهنية اتفقا على وجوب إجراء الانتخابات في القدس الشرقية.

وظل الفلسطينيون يطالبون إسرائيل منذ عدة أيام في الأسابيع الأخيرة بالسماح رسميًا بإجراء انتخابات في القدس الشرقية. لم ترفض إسرائيل الطلب ولكنها لم ترد بالإيجاب. ويقول مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون إن إسرائيل لم تستجب للطلب حتى الآن ولم يجر رئيس الوزراء نتنياهو مناقشة حول الموضوع ولم يتخذ قرارًا.

وفي محادثات صامتة ، أوضح مسؤولون إسرائيليون كبار للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أنهم لن يخربوا الانتخابات ، بل وأشاروا إلى أن الانتخابات قد أجريت بالفعل في القدس الشرقية في الماضي ، على سبيل المثال في عام 2006.

ومع ذلك ، لم يقل مسؤولون إسرائيليون كبار أي شيء حول ما إذا كانت إسرائيل ستسمح بوجودهم حتى الآن. في الوقت نفسه ، فرقت الشرطة الإسرائيلية عدة تجمعات انتخابية في القدس الشرقية لمرشحين فلسطينيين ، بل واعتقلت العديد منهم.

وقال أبو مازن قبل أسابيع قليلة في لقاءات مع دبلوماسيين أجانب وضيوف أجانب إنه قرر إجراء الانتخابات في ظل ضغوط من إدارة بايدن.

وسمع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية النبأ وأوضحوا للفلسطينيين على الفور أن على رئيس السلطة أن يكف عن قول ذلك لأنه غير صحيح ، وهذا ما قالته مصادر مقربة من الموضوع.

من ناحية أخرى ، لم تضغط إدارة بايدن على الفلسطينيين لتأجيل الانتخابات ، لكنها أشارت إليهم أنه إذا حدث ذلك ، فلن تعارضه الولايات المتحدة. "لقد كنا ثابتين طوال الوقت وموقفنا هو أن إجراء انتخابات ديمقراطية هو أمر يجب أن تقرره الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ، وليس حكومة الولايات المتحدة". وهذا هو موقفنا اليوم أيضًا.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لـ "والا": "الفلسطينيون هم الذين عليهم أن يقرروا الآن كيفية المضي قدماً"!

وقال نبيل شعث ، مستشار أبو مازن ، أمس ، إن الانتخابات قد تؤجل بسبب عدم استجابة إسرائيل لطلب إجراء تصويت في القدس الشرقية.

وأشار مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون كبار إلى أن تصريحات شعث تعكس موقف الرئيس.

وقال مسؤول إسرائيلي: "سقطت العملة أخيرًا في يد عباس وأدرك أنه يفقد السيطرة. حزبه ضعيف ومنقسّم وأن ثمن تأجيل الانتخابات سيكون أقل من ثمن إجراء الانتخابات وهزيمتها".



وتشير مصادر فلسطينية إلى أن مبررات تأجيل الانتخابات تجري الآن لعرضها علانية خلال الأسبوع المقبل. التقدير في السلطة الفلسطينية وإسرائيل هو أن عباس سيتهم إسرائيل بتأجيل الانتخابات في ضوء التصويت في القدس الشرقية.

