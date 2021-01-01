دول عربية ستساعد في إنجازها... الجيش الأمريكي يكشف عن خطة دقيقة يجهزها مع إسرائيل!

واشنطن /سما/

كشف الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء 21 أبريل/نيسان، عن استعداده لخطة دقيقة يجهزها مع إسرائيل خلال أشهر، وستساعد دول عربية في إنجازها.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي، قوله إنه يتوقع بقاء بعض القوات التي ستنسحب من أفغانستان في منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية.

وتابع ماكنزي بقوله "على الرغم أن تلك القوات ليست ضمن نطاق قوات القيادة المركزية، لكنها ستظل فترة".

وتابع الجنرال الأمريكي "نعمل على دمج إسرائيل في مناطقنا، لأننا نقيم حاليا المخاطر المحتملة على قواتنا مع انسحاب تلك القوات من أفغانستان".

وأوضح ماكنزي تفاصيل الخطة، التي تجهزها القيادة لدمج إسرائيل في قيادة المنطقة المركزية الأمريكية، خلال الأشهر المقبلة.

وأتبع بقوله "نعمل على تجهيز خطة دقيقة لدمج إسرائيل في المنطقة المركزية، بدون تأثيرها على تعاونها مع القيادة الأوروبية الأمريكية للجيش الأمريكي، ولدينا خطة فريدة لذلك".

وأتم بقوله "لكن تعاون إسرائيل وعلاقاتها مع الدول العربية، سيعزز بصورة كبيرة من تواجدها القوي في المنطقة المركزية، وسيعمل على إنجاح تلك الخطة بأسرع وقت ممكن".

"سبوتنيك"