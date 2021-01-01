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صحة غزة تتحدث عن تطورات الحالة الوبائية: الإصابات الخطرة بالفيروس بلغت أعلى معدلاتها

الأربعاء 21 أبريل 2021 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة تتحدث عن تطورات الحالة الوبائية: الإصابات الخطرة بالفيروس بلغت أعلى معدلاتها



غزة /سما/

قال مدير دائرة مكافحة العدوى والسلامة في وزارة الصحة، رامي العبادلة: إن قطاع غزة يشهد تصاعداً متزايداً في معدل الإصابات بالموجة الثانية من فيروس كوفيد 19، لافتاً إلى أن الإصابات الخطرة بالفيروس بلغت بالأمس أعلى معدلاتها إذ بلغت أعداد الحالات في مراكز العناية المكثفة 308 حالات وهي أعلى رقم منذ دخول الجائحة إلى قطاع غزة.

ونوه العبادلة إلى أن الزيادة في الإصابات الخطرة تعني الزيادة في أعداد الوفيات، داعياً المواطنين إلى المزيد من الحذر والالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة والإجراءات التي تفرضها المؤسسات الحكومية، في سبيل حصر انتشار الفيروس.

وبين مدير دائرة مكافحة العدوى إلى أن التشديد في الإجراءات الحكومية، الهدف منه الحد من انتشار المرض في قطاع غزة، والمرور من الموجة الحالية بأقل الخسائر.

وأشار العبادلة إلى أن طواقم وزارة الصحة تبذل أقصى جهودها في متابعة المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة، لافتاً إلى جهود فرق التقصي الوبائي في التواصل مع المواطنين المصابين للاطمئنان على صحتهم وتقديم التوصيات اللازمة وجمع البيانات الخاصة بالمريض وتحديد مصادر العدوى وإصدار تقارير عن لجنة التقصي حول معدلات الانتشار والأسباب التي آلت إلى الإصابة.

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