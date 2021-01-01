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بوتين: لا يتعين على أحد تجاوز "الخطوط الحمراء" في العلاقات مع روسيا

الأربعاء 21 أبريل 2021 08:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين: لا يتعين على أحد تجاوز "الخطوط الحمراء" في العلاقات مع روسيا



موسكو /سما/(شينخوا)

 قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في خطابه السنوي للجمعية الاتحادية الروسية إنه لا يتعين على أي دولة تجاوز "الخطوط الحمراء" التي وضعتها موسكو في العلاقات مع روسيا، وهي التي ستحمي مصالحها الوطنية بكل تأكيد.

وأوضح بوتين أن "العالم أصبح معتادا على العقوبات غير القانونية والمحاولات الفظة من بعض الدول لفرض رغبتها على الآخرين".

وأضاف أن "روسيا لديها مصالحها التي ستدافع عنها في إطار القانون الدولي".

وأكد أن روسيا لا تريد "حرق الجسور" مع أي أحد ولكنها ستتصرف بسرعة وترد بشكل متماثل عند الضرورة.

وتابع بوتين قائلاً إنه "في الوقت نفسه، سيكون لدينا ما يكفي من الصبر والمسؤولية والاحترافية والثقة بالنفس والإدراك السليم عند اتخاذ أي قرار".

وفي خطاب هذا العام للمشرعين وللمسؤولين في الحكومة، ركز بوتين في المقام الأول على الشؤون المحلية بما في ذلك السيطرة على المرض والرعاية الصحية والسياسات الاجتماعية. وتطرق أيضا إلى قضايا السياسة الدفاعية والخارجية.

#فلاديمير بوتين #روسيا

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