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الأردن يؤكد وقوفه إلى جانب ليبيا ودعمه لكل جهود التوصل للحل السياسي

الأربعاء 21 أبريل 2021 08:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يؤكد وقوفه إلى جانب ليبيا ودعمه لكل جهود التوصل للحل السياسي



عمان /سما/ (شينخوا)

 أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن المملكة ستظل تقف إلى جانب ليبيا داعمة لكل جهود التوصل للحل السياسي الذي توافق عليه الليبيون ويحمي ليبيا ويحقق طموحات شعبها ويحفظ أمنها واستقرارها.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها الصفدي مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش اليوم الأربعاء، عبر الهاتف ركزت على تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات في جهود حل الأزمة الليبية وفق بيان للخارجية الأردنية .

وحسب البيان أكد الوزيران حرصهما على متابعة مخرجات الاتصال الهاتفي الذي جرى بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي يوم أمس (الثلاثاء)، في إطار تعزيز العلاقات المتينة التي تربط البلدين.

وجدد الصفدي ترحيب المملكة باستلام الحكومة الليبية برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة لمهامها، متمنياً لها التوفيق والنجاح في إنهاء الأزمة في ليبيا واستعادة الأمن والاستقرار وفق الخطوات التي توافق عليها الليبيون.

ووضعت الوزيرة المنقوش الوزير الصفدي بصورة تطورات الأوضاع في ليبيا وجهود توحيد المؤسسات الليبية ودور الحكومة الحالية في إدارة المرحلة الانتقالية وصولاً إلى إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021.

وأكد الوزيران الحرص المشترك على تطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وثمنت المنقوش مواقف الأردن الداعمة لليبيا والمسار السياسي المستهدف الخروج من الأزمة وأكدت الحرص على تطوير العلاقات الأخوية في مختلف المجالات.

واتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق حول سبل تعزيز وتطوير العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين واللقاء في أقرب فرصة.

#الاردن #ليبيا #أيمن الصفدي

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