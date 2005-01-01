روحي فتوح: ملف تفريغات 2005 في طريقه إلى الحل

رام الله /سما/

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، اليوم الأربعاء، عن تطور جديد في آخر أخبار ملف تفريغات 2005.

وقال فتوح في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك": "في طريقه للحل.. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوصي رئيس الحكومة بتشكيل لجنة لدراسة ملف تفريغات 2005".





وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، أوعز، صباح اليوم، بتشكيل لجنة من الإدارة والتنظيم لقوات الأمن الوطني لدراسة ملف تفريغات 2005، والمباشرة بإجراء المسوحات اللازمة لمعرفة أوضاعهم.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، في بيان له، أن هذا القرار جاء بتوجيهات من الرئيس محمود عباس.

وفي آخر أخبار تفريغات 2005 جديد 2021، أكد ملحم، أن اللجنة سترفع توصياتها للرئيس عباس بصفته القائد العام لقوات الأمن الوطني، لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم.