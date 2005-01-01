هاّرتس : مسؤولون إسرائيليون حذروا عباس من وصول حماس إلى السلطة

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأربعاء، أن مسؤولين إسرائيليين حذروا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من خسارة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها الشهر المقبل.



وأضافت الصحيفة العبرية، أن المسؤولين الإسرائيليين حذروا أبو مازن من أنه قد يخسر الانتخابات ويوصل حركة حماس إلى السلطة، وهي ضربة ستواجه حركة فتح صعوبة في التعافي منها.



وأشارت إلى أن كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية بدأوا في استكشاف إمكانية أن تنقذهم إسرائيل من هذا "الفخ" من خلال أزمة متضخمة بشأن التصويت في مدينة القدس.



وبينت الصحيفة العبرية أن حكومة إسرائيل اليمينية ستواجه صعوبة في الموافقة على السماح لمراكز الاقتراع بالعمل في القدس (على الرغم من أن هذا حدث من قبل، في أعوام 1996 و 2005 و 2006، في عهد رؤساء الوزراء السابقين شيمعون بيريز وأرييل شارون وإيهود أولمرت).



وأوضحت هآرتس أن رفض إسرائيل قد يعطي ذريعة لأبو مازن لإلغاء الانتخابات "على أساس أن إسرائيل تجعل العملية الديمقراطية العادلة مستحيلة وأنه لا يستطيع استبعاد إخوته في القدس. لكن موقف إسرائيل من هذا الموضوع لا يزال غير واضح".



وأشارت إلى أنه وبشكلٍ غير رسمي، قيل لعباس إن الفوضى السياسية الحالية في إسرائيل تجعل من المستحيل عليها تقديم إجابة واضحة عن القدس في المستقبل القريب. وهكذا بقيت الكرة في الملعب الفلسطيني ولم يتبق سوى شهر واحد قبل الانتخابات التشريعية.



وأكدت الصحيفة أن الإسرائيليين الذين هم على اتصال مع كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية قالوا إن عباس أدرك في وقت متأخر حجم المشكلة، ويبحث الآن عن طريقة للتراجع دون أن يفقد ماء الوجه، "مسؤولون في السلطة الفلسطينية قلقون بشكل خاص من بطاقة حماس الجذابة في وقت تنقسم فيه فتح وتعصف بها الفتن".



ونتيجة لذلك، قالت مصادر إسرائيلية إن فرص قيام عباس بتأجيل الانتخابات تتزايد حتى بدون عذر إسرائيلي. لكن كلما اقتربت الانتخابات، من المرجح أن يكون الفلسطينيون أكثر غضبًا بشأن إلغائها في اللحظة الأخيرة.