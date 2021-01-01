غنام: تم تأمين عشرات السماعات الطبية لذوي الاعاقة السمعية

رام الله /سما/

أعلنت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام انه وبالشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني فقد تم تأمين عشرات السماعات الطبية لذوي الاعاقة السمعية.



وأكدت المحافظ غنام على أن هذه السماعات هي ضمن سلسلة العطاء والجهود الكبيرة التي تبذلها المحافظة من أجل تأمين الكراسي الكهربائية والأدوات الطبية المساندة والنظارات الطبية لمستحقيها من الفئات الأقل حظا والعائلات المعوزة والفقيرة.



جاء ذلك خلال زيارة المحافظ غنام ورئيس بلدية بيتونيا ريحي دولة اليوم الأربعاء، لمقر شركة سلسلة محلات بن ازحيمان حيث كان باستقابلها محمد ازحيمان رئيس مجلس ادارة الشركة، ومديرها العام قاسم ازحيمان.



واكدت د.غنام على دور القطاع الخاص وشراكته الحقيقية والفاعلة مع المحافظة في كافة الفعاليات والبرامج الانسانية والإجتماعية. موجهة شكرها لبن ازحيمان على تقديمه مساهمة مجتمعية لتوفير جزء من عدد من هذه السماعات داعية لمزيد من العطاء من قبل المقتدرين خاصة في شهر رمضان المبارك.



