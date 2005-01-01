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أسيران يدخلان عاميهما الـ 20 في سجون الاحتلال

الأربعاء 21 أبريل 2021 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسيران يدخلان عاميهما الـ 20 في سجون الاحتلال



رام الله /سما/

دخل أسيران، عاميهما الـ 20 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من اعتقالهما عام 2002.

ودخل الأسير خالد الحلبي (44 عاما) من مدينة القدس المحتلة، عامه الـ20 في الاعتقال، وهو محكوم بالسجن 28 عاما.

وقال نادي الأسير في بيان له، إن الحلبي تعرض للاعتقال منذ أن كان قاصرا، وواجه تحقيقا قاسيا استمر عدة أشهر، وفقد والده وهو في السجن، ويقبع حاليا في سجن "ريمون".

وأضاف أن الأسير منذر نور من مدينة طولكرم دخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال، مضيفا أنه تعرض عقب اعتقاله لتحقيقٍ قاسٍ وطويل استمر عدة أشهر، وأصدر الاحتلال بحقه حكما بالسجن المؤبد و30 عاما، وفي عام 2019 فقد والده وحرم من وداعه.

وأشار إلى أن الأسير نور تمكن خلال سنوات اعتقاله من الحصول على درجة الماجستير، مشيرا إلى انه يقبع حاليا في سجن "هداريم".

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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