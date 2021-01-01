اشتية يستقبل وفدا من تكية "أم علي" الأردنية ويثمن مساعدتهم المتواصلة للأسر المعوزة

رام الله /سما/

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، وفدا من منظمة "تكية أم علي" في المملكة الأردنية الهاشمية، برئاسة مديرها العام سامر بلقر، وبحضور وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب.

وتأتي زيارة الوفد الى فلسطين لإيصال 36 طنا من لحوم الأضاحي، وتوزيعها على 6600 أسرة، من خلال صندوق الزكاة الفلسطيني في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ولجان الزكاة والتكايا وبعض الجمعيات والمؤسسات الخيرية الأخرى.

وثمن رئيس الوزراء دور القائمين على "تكية أم علي" وهذه المبادرة وما تقوم به على مدار السنوات الماضية لمساعدة الأسر المعوزة والتخفيف من معاناتهم، خاصة في ظل جائحة "كورونا"، وما ترتب عليها من ارتدادات اقتصادية واجتماعية ونفسية.

وقال اشتية: "إن التعاون والتآخي بين الأردن وفلسطين قائم على كل المستويات، والذي يبدأ من التشاور والتنسيق الدائم بين جلالة الملك عبد الله والسيد الرئيس أبو مازن، ولا ينتهي بالتعاون الحكومي والمجتمعي".

وناقش اشتية مع فريق التكية ضرورة عمل مؤسسات المجتمع المدني العربية والإسلامية على تعزيز حضور القدس في الوجدان العربي الإسلامي، في ظل محاولات طمس أهمية المدينة المقدسة وتحوير هويتها.

من جانبه، أكد بلقر أن توزيع الأضاحي كهدايا بين الأشقاء، هي رسالة تمثل التلاحم بين الشعبين والبلدين.

وتقوم "تكية أم علي" على هذا المشروع الذي تنفذه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية للسنة الحادية عشرة على التوالي في مختلف محافظات الوطن بما فيها القدس.