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تفاصيل لقاء العطاري مع مدير برنامج الأغذية العالمي بفلسطين

الأربعاء 21 أبريل 2021 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل لقاء العطاري مع مدير برنامج الأغذية العالمي بفلسطين



رام الله /سما/

التقى وزير الزراعة رياض العطاري، اليوم الأربعاء، ممثل ومدير برنامج الأغذية العالمي في فلسطين سامر عبد الجابر، لبحث التعاون بين الجانبين، وأهمية التدخلات التي يقوم بها البرنامج في فلسطين.

وأكّد العطاري، على أهمية القطاع الزراعي ورؤية الحكومة الاستراتيجية في هذا الإطار بالرغم من كل الظروف السياسية والصحية والاقتصادية الصعبة، من خلال التركيز على التنمية بالعناقيد الزراعية التي أقرتها في ست محافظات بالشراكة مع مكونات المجتمع المدني والمانحين، والتي تأتي تنفيذًا للخطة الوطنية للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال وتنفيذًا لاستراتيجية القطاع الزراعي للأعوام 2021- 2023.

وشدّد على أهمية تشكيل مجلس الأمن الغذائي في فلسطين للأسر الفقيرة والتي تعاني من ضعف أو انعدام الأمن الغذائي، وأهمية الشراكة بين برنامج الأغذية العالمي ووزارة الزراعة في تعزيز القطاع الزراعي الفلسطيني من خلال تدخلات البرنامج بما يخدم المزارعين وتعزيز صمودهم على أرضهم واستخدام المنتجات الزراعية الفلسطينية في برامج الدعم المختلفة.

بدوره، لفت عبد الجابر إلى عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، واهتمامه في المساهمة بتشكيل مجلس الأمن الغذائي، والمساهمة في تسويق المنتجات الزراعية من خلال برامج الدعم التي يمولها برنامج الأغذية العالمي والتأكيد على العمل المشترك في القطاع الزراعي.

#وزارة الزراعة #رياض العطاري #برنامج الأغذية العالمي

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