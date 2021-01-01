الفرا: الاتحاد الأوروبي سيطلب مجددًا من الاحتلال إزالة المعوقات أمام إجراء الانتخابات

رام الله /سما/

قال سفير فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي عبد الرحيم الفرا، اليوم الأربعاء، إنّ المفوض الأعلى للسياسة والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أكّد أنّه سيتم الاتصال مجددًا مع حكومة الاحتلال الإسارئيلي والطلب منها إزالة جميع المعوقات أمام إجراء الانتخابات.

وأضاف في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أن وزير خارجية لوكسمبورغ أعلن أنه سيتم وضع مسألة عرقلة الانتخابات على جدول أعمال الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية الاعضاء في الاتحاد الأوروبي، والمقرر عقده في 10 آيار/مايو المقبل.

وأشار إلى أنّ المسؤولين الأوروبيين جدّدوا رفضهم القاطع للإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال، ووضع العراقيل أمام إجراء الانتخابات العامة، وذلك خلال اللقاءات التي عقدها وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي معهم خلال اليوم الماضيين في بروكسل.

وعبّر الفرا عن أمله أن يصدر في جلسة مجلس الأمن يوم غد الخميس، بيان مشترك من قبل الدول الأعضاء، يحمل رسالة حقيقية وقوية وواضحة، تدعو الاحتلال لعدم وضع أي عراقيل أمام إجراء الانتخابات الفلسطينية.