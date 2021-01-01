الصالحي يُحذّر من تداعيات عدم مشاركة القدس بالانتخابات

رام الله /سما/

حذّر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أمين عام حزب الشعب بسام الصالحي، اليوم الأربعاء، من تداعيات عدم مشاركة مدينة القدس في الانتخايات القادمة والمخاطر السياسية المترتّبة على ذلك.

وقال الصالحي في حديث لإذاعة صوت فلسطين، "لا يمكن إجراء الانتخابات بسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة بدون مدينة القدس"، مشددًا على ضرورة ممارسة الضغط بكافة المستويات على حكومة الاحتلال، لمنعها من سلخ المدينة من الناحية الرسمية عن أية التزامات مطروحة سواء أمام المجتمع الدولي وشعبنا ومنظمة التحرير.

وأضاف أنّ هذه معركة سياسية يجب أن تخاض على أساس موقف موحد، لافتًا إلى وجود مطالبات من دول العالم ومن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالوفاء بالتزاماته، باعتبار أنّ القدس جزء لا يتجزأ من الاتفاقيات المبرمة بين منظمة التحرير و"إسرائيل".

وحول عقد اجتماع قريب للأمناء العامين للفصائل، أوضخ الصالحي أنّ الهدف منه هو الاتفاق على آليات موحدة لضمان اجراء الانتخابات في كامل الأراضي الفلسطينية.