أوقاف غزة تستنكر حذف الأونروا لمادة التربية الاسلامية

غزة /سما/

استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إقدام وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا ) على حذف عدة مواد تعليمية من منصتها التعليمية واعتبارها مواد غير أساسية ضمن نظامها في التعليم عن بُعد وأهمها مادة التربية الإسلامية.

واعتبرت الوزارة في بيان لها، أن هذا القرار خطوة خطيرة وغير مسبوقة ويمثل استهداف للهوية الإسلامية لشعبنا الفلسطيني وعقيدته ولقضية اللاجئين. كما جاء في البيان.

وطالبت الأوقاف، وكالة الغوث بالعدول والتراجع عن هذا القرار بشكل سريع وإعادة تدريس مادة التربية الإسلامية والمواد المحذوفة كباقي المواد والمباحث الدراسية باعتبارها مادة أساسية ضمن المنهاج الفلسطيني.

ودعت الحكومة الفلسطينية بالضغط على وكالة الغوث لإلزامها بتدريس كافة المواد الدراسية المعتمدة كمنهاج لأبنائنا الطلبة.