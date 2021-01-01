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المالكي يجري مشاورات واسعة في بريطانيا

الأربعاء 21 أبريل 2021 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يجري مشاورات واسعة في بريطانيا



رام الله /سما/

عقد وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، مشاورات واسعة، اليوم الأربعاء، مع سياسيين بارزين، وأعضاء برلمان من كافة الأحزاب في بريطانيا في اليوم الأول من زيارته والتي تأتي ضمن جولة أوروبية يقوم بها بمشاركة وكيل الوزارة د. أمل جادو شكعة.

والتقى المالكي صباح اليوم بوزيرة الخارجية في حكومة الظل وعضو حزب العمال ليزا ناندي، كما عقد لقاء مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني توم توغيندهات، كما التقى برئيسي مجموعة فلسطين البرلمانية عن جميع الأحزاب في مجلس العموم البريطاني.

وناقش المالكي، في لقاءاته آخر التطورات ومساعي دولة فلسطين لوقف الممارسات غير القانونية التي تقوم بها دولة الاحتلال بما فيها التوسع الاستيطاني وعملية الضم الصامتة والعراقيل التي تضعها اسرائيل أمام عقد الانتخابات الفلسطينية خصوصًا في القدس الشرقية المحتلة.

وطالب وزير الخارجية والمغتربين، بريطانيا العمل من أجل الضغط على اسرائيل من اجل السماح بعملية ديمقراطية سلسة في القدس الشرقية وجميع الارض الفلسطينية المحتلة تشمل حرية عقد الحملات الانتخابية والتصويت السري ووقف الاعتقالات بحق مرشحي الانتخابات التشريعية.

كما أجرى الوزير المالكي لقاءات منفصلة اليوم مع لفيف من الصحفيين البريطانيين وأعضاء من مؤسسات المجتمع المدني وشبكات دعم فلسطين في بريطانيا من أجل وضعهم في صورة الوضع الحالي في فلسطين خاصة فيما يتعلق باستمرار اسرائيل في إجراءاتها التعسفية من قتل وتدمير مصادرة أراضي فلسطينية.

وتستمر مشاورات وزير الخارجية حتى يوم غد الخميس حيث تشمل لقاء مع نظيره البريطاني وزير الخارجية والتنمية دومينيك راب ووزير الدولية للشؤون الخارجية جيمس كليفيرلي.

#وزارة الخارجية #رياض المالكي #بريطانيا #الانتخابات الفلسطينية

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