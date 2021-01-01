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فقدان غواصة إندونيسية خلال تدريبات قبالة جزيرة بالي

الأربعاء 21 أبريل 2021 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
فقدان غواصة إندونيسية خلال تدريبات قبالة جزيرة بالي



جاكرتا /سما/ د ب أ

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء أن غواصة عسكرية إندونيسية فٌقدت خلال تدريبات قبالة جزيرة بالي.

وأفاد موقع كومباس الإخباري أن الاتصال انقطع بالغواصة كيه ار اي نانجالا 402- ألمانية الصنع على بعد 95 كيلومترا شمال بالي في الساعات الأولى من اليوم.

ونقل عن قائد القوات الجوية مارشال هادي تجاهجانتو القول " لقد فقدنا الاتصال بالغواصة بمجرد السماح لها بالغوص".

وسعى الجيش الإندونيسي للحصول على مساعدة من سنغافورة واستراليا لتحديد موقع الغواصة.

ولم يتضح على الفور عدد الأفراد الذين على متن الغواصة.

#غواصة عسكرية إندونيسية #اندونيسيا #تدريبات عسكرية #جزيرة بالي

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