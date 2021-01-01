فقدان غواصة إندونيسية خلال تدريبات قبالة جزيرة بالي

جاكرتا /سما/ د ب أ

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء أن غواصة عسكرية إندونيسية فٌقدت خلال تدريبات قبالة جزيرة بالي.

وأفاد موقع كومباس الإخباري أن الاتصال انقطع بالغواصة كيه ار اي نانجالا 402- ألمانية الصنع على بعد 95 كيلومترا شمال بالي في الساعات الأولى من اليوم.

ونقل عن قائد القوات الجوية مارشال هادي تجاهجانتو القول " لقد فقدنا الاتصال بالغواصة بمجرد السماح لها بالغوص".

وسعى الجيش الإندونيسي للحصول على مساعدة من سنغافورة واستراليا لتحديد موقع الغواصة.

ولم يتضح على الفور عدد الأفراد الذين على متن الغواصة.